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Huawei нашла подход к США

10:18   12 Июля 2019
Весь мир

Huawei нашла подход к США

Huawei нашла подход к США

Компания Huawei готова подписать с правительствами разных государств соглашения об отказе от использования заводских уязвимостей для получения доступа к персональным данным. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя компании Ляна Хуа. 

Лян объяснил, что в Китае нет законов, которые требуют от компаний заниматься сбором разведывательных данных. 

«Мы выражаем свою позицию правительствам всех стран о том, что мы готовы подписать соглашения об исключении бэкдоров», — заявил он. 

Также он добавил, что во все странах, где есть филиалы и представительства Huawei, компания работает, не нарушая местное законодательство. 

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против Huawei. Компанию обвинили в сборе конфиденциальных данных пользователей и их передаче китайскому правительству. В мае Трамп внес компанию в черный список и запретил американскому бизнесу с ней сотрудничать. 

Позже в Google заявили, что перестанут поставлять Huawei свое программное обеспечение. Позднее на саммите 20 Трамп заявил, что санкции против китайского производителя могут быть сняты. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #весь мир #huawei

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