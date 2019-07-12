Компания Huawei готова подписать с правительствами разных государств соглашения об отказе от использования заводских уязвимостей для получения доступа к персональным данным. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя компании Ляна Хуа.

Лян объяснил, что в Китае нет законов, которые требуют от компаний заниматься сбором разведывательных данных.

«Мы выражаем свою позицию правительствам всех стран о том, что мы готовы подписать соглашения об исключении бэкдоров», — заявил он.

Также он добавил, что во все странах, где есть филиалы и представительства Huawei, компания работает, не нарушая местное законодательство.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против Huawei. Компанию обвинили в сборе конфиденциальных данных пользователей и их передаче китайскому правительству. В мае Трамп внес компанию в черный список и запретил американскому бизнесу с ней сотрудничать.

Позже в Google заявили, что перестанут поставлять Huawei свое программное обеспечение. Позднее на саммите 20 Трамп заявил, что санкции против китайского производителя могут быть сняты.