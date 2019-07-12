Десять человек погибли в Туве, где автомобиль опрокинулся в реку

Автомобиль УАЗ опрокинулся в реку Шуй в республике Тыва, в результате чего погибли не менее десяти человек, в том числе шестеро детей.

Об этом в пятницу утром сообщает МВД республики.

«В 08:55 в дежурную часть Первого отдела полиции села Тээли поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ», - говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тела десяти погибших от утопления, в том числе тела шести несовершеннолетних.