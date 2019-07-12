Врио губернатора Севастополя представят региональным властям 12 июля

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов в пятницу представит правительству Севастополя врио губернатора города Михаила Развожаева, сообщили в аппарате полпреда 12 июля.

Отмечается, что событие состоится в 14.00. В мероприятии поучаствуют представители исполнительной и законодательной властей региона, а также федеральных органов.

11 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин подписал указ, который освободил севастопольского главу Дмитрия Овсянникова от должности. Уход связан с личным желанием теперь уже экс-губернатора. Вторым документов глава страны назначил Развожаева временно исполняющим обязанности градоначальника.

Стоит отметить, что в четверг Путин лично встретился с новым главой Севастополя, чтобы сообщить ему о назначении.