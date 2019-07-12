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9:57   12 Июля 2019
Россия

Врио губернатора Севастополя представят региональным властям 12 июля

Врио губернатора Севастополя представят региональным властям 12 июля

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов в пятницу представит правительству Севастополя врио губернатора города Михаила Развожаева, сообщили в аппарате полпреда 12 июля.

Отмечается, что событие состоится в 14.00. В мероприятии поучаствуют представители исполнительной и законодательной властей региона, а также федеральных органов.

Врио губернатора Севастополя представят региональным властям 12 июля

11 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин подписал указ, который освободил севастопольского главу Дмитрия Овсянникова от должности. Уход связан с личным желанием теперь уже экс-губернатора. Вторым документов глава страны назначил Развожаева временно исполняющим обязанности градоначальника.

Врио губернатора Севастополя представят региональным властям 12 июля

Стоит отметить, что в четверг Путин лично встретился с новым главой Севастополя, чтобы сообщить ему о назначении.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя», — указывали в сообщении Кремля.

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Автор: Анна Манц
#севастополь #устинов #овсянников #развожаев

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