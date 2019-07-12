Госдума рассмотрит законопроект о наказании за несообщение о преступлениях массово опасной направленности. Соответствующий документ опубликован 12 июля в электронной базе нижней палаты парламента.

В законопроекте предлагается дополнить УК РФ статьей «Несообщение о преступлениях против жизни при отягчающих обстоятельствах». По статье предлагается штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до полугода, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.

Авторы законопроекта напомнили о нападении в Керчи, которое произошло в октябре 2018 года. Тогда студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в колледже, из-за чего погибли 20 человек — пять работников колледжа и 15 студентов, пострадали еще более 50 человек. Позже Росляков в библиотеке учебного заведения совершил самоубийство.

После трагического инцидента было возбуждено уголовное дело о теракте, которое позже переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Авторы законопроекта отметили, что знакомые преступника были в курсе о готовящемся массовом убийстве и могли предотвратить трагедию, если бы сообщили о планах Рослякова в полицию.