На Алтае на маленькую девочку напала свинья

Свиньи напали на двух сестер, одну из девочек покусали. ЧП произошло в Ельцовском районе Алтайского края. Об этом 12 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК РФ по региону.

Следователи Алтайского края проводят проверку по факту ЧП, которое произошло днем 10 июля. По информации агентства, на двух сестер четырех и семи лет напали свиньи.

«На двух сестёр четырёх и семи лет напали свиньи, старшая девочка убежала, младшая не смогла сама отбиться от свиней, получила рваные раны. В настоящий момент она госпитализирована», — сообщили в ведомстве.

В СК РФ уточнили, что здоровью девочки ничего не угрожает и добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.