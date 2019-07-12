«Частный расчетно-кассовый центр» и «21 век» лишились банковских лицензий 

Центральный банк России отозвал лицензии у московской небанковской кредитной организации «Частный расчетно-кассовый центр» и аналогичной организации из Санкт-Петербурга «21 век». Об этом регулятор сообщил на собственном сайте 12 июля.

С пятницы эти компании не могут осуществлять банковские операции. Причина одинакова — НКО не нарастили капитал до минимальной величины, которая установлена законодательством. Кроме этого, руководство и собственники организаций не предприняли действенных мер для увеличения средств.

Отмечается, что деловая активность «21 века» долгое время шла на спад. «Частный расчетно-кассовый центр» же не исполнял федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность и нормативные акты Центробанка.

Обе кредитные организации не были участниками системы страхования вкладов. В рейтинге Банка РФ по величине активов «21 век» занимал 463-е место, а «Частный расчетно-кассовый центр» — 464-е, согласно данным на 1 июня.