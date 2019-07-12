Трое детей пострадали в ДТП под Якутском

Легковой автомобиль и большегруз столкнулись в пятницу в Якутске. В результате ДТП пострадали трое детей и один взрослый. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное пресс-службой сообщение регионального управления ГИБДД.

«В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водитель легковушки и три его дочери: трех, семи и восьми лет», — говорится в сообщении.

По информации агентства, водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. Большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, где находилось трое детей, передает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Новосибирском погибли три человека. Дорожная авария произошла на 102-м километре трассы Р-256 Новосибирск-Ташанта.