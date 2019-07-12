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9:29   12 Июля 2019
Россия

Трое детей пострадали в ДТП под Якутском

Трое детей пострадали в ДТП под Якутском

Легковой автомобиль и большегруз столкнулись в пятницу в Якутске. В результате ДТП пострадали трое детей и один взрослый. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное пресс-службой сообщение регионального управления ГИБДД. 

«В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водитель легковушки и три его дочери: трех, семи и восьми лет», — говорится в сообщении. 

По информации агентства, водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. Большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, где находилось трое детей, передает следственно-оперативная группа. 

Ранее сообщалось, что в ДТП под Новосибирском погибли три человека. Дорожная авария произошла на 102-м километре трассы Р-256 Новосибирск-Ташанта.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #дтп #автомобиль #большегруз #якутск

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