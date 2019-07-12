Рак кожи и груди стали самыми распространенными онкозаболеваниями в России

Почти 600 тысяч случаев онкологических заболеваний, не считая посмертной постановки диагноза, зарегистрировали в России за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на министерство здравоохранения 12 июля.

Чаще всего за 2018 год диагностировали рак кожи, за исключением меланомы, и молочной железы — 78,5 и 70,3 тысячи случаев соответственно. За ними следуют 55,7 тысяч онкозаболеваний трахеи, бронхов и легки, 41,5 тысяч злокачественных образований в предстательной железе и 40,1 тысяч опухолей в ободочной кишке, которая является основным отделом толстой кишки.

Самыми редкими стали аналогичные заболевания в костях и суставных хрящах, губах, соединительной и других мягких тканях. Подобных случаев зафиксировали только 1,3, 2,2 и три с половиной тысяч случаев. Рак глотки, печени и внутрипеченочных протоков отметили в 5,6 и 6,3 тысячах случаев.

Чаще всего люди умирали от рака поджелудочной железы. Доля таких пациентов составила почти 40 процентов.

В конце прошлого года глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова указывала, что более половины онкобольных живут более пяти лет после постановки диагноза. Стоит отметить, что данный срок соответствует выздоровлению. Вместе с тем, общая смертность от данного фактора пошла на снижение и почти сравнялась с европейскими показателями.