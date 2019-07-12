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9:21   12 Июля 2019
Россия

Жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии в Челябинской области

Жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии в Челябинской области

Жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии по время отпуска. Несчастный случай произошел в Челябинской области. Об этом 12 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СКРФ по региону. 

По информации следствия, в среду в правоохранительные органы поступила информация, что на берегу озера Большой Шантрапай Ектульского района было найдено тело 58-летней женщины. Следственные органы СКРФ уже начали доследственную проверку по данному факту. 

«По предварительным данным, жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово, где отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в женщину ударила молния», — сказано в сообщении. 

В сообщении также уточняется, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. 

Следствие поясняет, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#екатеринбург #россия #молния #смерть #общество #челябинская область #удар молнии

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