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9:08   12 Июля 2019
Россия

Роскачество рассказало, как выбрать и приготовить шашлык

Роскачество рассказало, как выбрать и приготовить шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору и приготовлению шашлыка. Советы опубликовали на сайте службы 12 июля.

При покупке готовой «смеси» стоит выбирать известные бренды, состав которых максимально прост. Лучше брать маринованное мясо, которое упаковано на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Отдельное внимание стоит уделить дате изготовления.

«Особенно если вы не планируете готовить шашлык сразу, а, например, сначала повезете его на место приготовления», — заметили в службе.

Если полуфабрикату предстоит путешествие до дачи или места пикника, стоит отказаться от шашлыка в «белых» соусах, в частности на основе майонеза. В противном случае, повысится риск пищевого отравления, ведь такой маринад может легко скиснуть, особенно в жаркую погоду.

Роскачество рассказало, как выбрать и приготовить шашлык

При самостоятельном приготовлении маринада стоит помнить, что несоленое мясо следует хранить при температуре от нуля до четырех градусов по Цельсию, а замаринованное или посоленное — не больше шести градусов.

«Это связано с тем, что мясо — прекрасная среда для роста микроорганизмов», — объяснили специалисты.

Также не стоит обделять вниманием размер кусков, однородность и плотность мяса. Запах гнили невозможно перебить, даже в приготовленном продукте он будет ощущаться.

Роскачество рассказало, как выбрать и приготовить шашлык

Приготовление блюда должно проходить на углях без языков пламени. Безопаснее всего готовить шашлык в фольге, так как она защищает его от вредных веществ, которые образуются при горении.

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Автор: Анна Манц
#шашлык #роскачество

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