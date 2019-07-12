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8:48   12 Июля 2019
Россия

Сенаторы встретятся с делегацией из Грузии 15 июля

Сенаторы встретятся с делегацией из Грузии 15 июля

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев и его первый заместитель Владимир Джабаров примут делегацию оппозиционного «Альянса патриотов Грузии» в понедельник, 15 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Косачева 12 июля.

Ранее лидер партии «Альянс патриотов» и вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили написала в Facebook, что партийцы планируют посетить Москву в ближайшие дни. Однако она не назвала точных дат. Глава делегации Георгий Ломая уточнил, что визит состоится 14 июля. Помимо сенаторов, грузины намерены увидеться с депутатами Государственной думы.

«На встрече речь может пойти о текущем состоянии отношений [между государствами] и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога», — отметил Косачев.

Сенаторы встретятся с делегацией из Грузии 15 июля

20 июня в Тбилиси стартовали массовые протестные акции у здания парламента. Причиной стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в нем. Согласно протоколу, депутат Государственной думы и президент МАП Сергей Гаврилов занял место спикера, что не понравилось оппозиции. В конечном итоге, недовольные сорвали мероприятие, попытавшись штурмовать парламентский дом. В результате событий пострадали 240 людей, еще более 300 человек задержали.

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Автор: Анна Манц
#совфед #грузия #делегация

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