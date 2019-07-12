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8:37   12 Июля 2019
Россия

Роскосмос вновь перенес пуск «Протона-М» на 13 июля

Роскосмос вновь перенес пуск «Протона-М» на 13 июля

Космический телескоп «Спектр-РГ» отправится на орбиту 13 июля, сообщили на сайте государственной корпорации «Роскосмос» 12 июля.

Такое решение приняла государственная комиссия по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения. Ранее ракета-носитель «Протон-М» должна была доставить орбитальную обсерваторию в пятницу, однако были выявлены замечания. Пуск будет произведен с космодрома Байконур.

На данный момент необходимо получить экспериментальное подтверждение технического решения от специалистов столичного завода-изготовителя ракеты. Окончательное решение о старте примут утром субботы после ознакомления с докладом технического руководства.

«Спектр-РГ», полное название «Спектр-Рентген-Гамма», — это орбитальная астрофизическая обсерватория. Она предназначена для изучения космических пространств в гамма- и рентгеновском диапазонах. Телескоп разместят в точке Лагранжа L2, которая находится в системе Солнце — Земля.

В отличие от существующих рентгеновских космических телескопов, у «Спектр-РГ» поле зрения способно сделать полный обзор пространства с самой высокой чувствительностью. Данный механизм стал вторым из четырех аппаратов серии. Первый «Спектр-Р» запустили еще в 2011 году, остальные находятся на стадии разработки.

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Автор: Анна Манц
#байконур #роскосмос #протон-м #спектр-рг

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