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Эксперты по всему миру прослушивают голосовые команды пользователей Google

Эксперты по всему миру прослушивают голосовые команды пользователей Google

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8:17   12 Июля 2019
Весь мир

Эксперты по всему миру прослушивают голосовые команды пользователей Google

Эксперты по всему миру прослушивают голосовые команды пользователей Google

Американская корпорация Google признала, что команды пользователей, которые они надиктовывают голосовому помощнику, прослушивают специалисты. Такое заявление интернет-компания сделала 12 июля.

В публикации указано, что доступ к материалам Google Assistant имеют эксперты по всей планете. Однако они прослушивают лишь 0,2 процента от общего количества голосовых запросов. К тому же, специалисты не имеют права расшифровывать любые звуки, которые звучат на заднем фоне, в частности разговоры.

«Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant», — объяснили в корпорации.

В Google указали, что причиной для такого заявления послужил инцидент, когда один из сотрудников допустил утечку конфиденциальных звуковых данных, привлеченных к этому исследованию. Вместе с тем, корпорация пообещала провести расследование ситуации и принять необходимые меры.

Эксперты по всему миру прослушивают голосовые команды пользователей Google

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Автор: Анна Манц
#google #помощник #прослушка #команда

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