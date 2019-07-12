Эксперты по всему миру прослушивают голосовые команды пользователей Google

Американская корпорация Google признала, что команды пользователей, которые они надиктовывают голосовому помощнику, прослушивают специалисты. Такое заявление интернет-компания сделала 12 июля.

В публикации указано, что доступ к материалам Google Assistant имеют эксперты по всей планете. Однако они прослушивают лишь 0,2 процента от общего количества голосовых запросов. К тому же, специалисты не имеют права расшифровывать любые звуки, которые звучат на заднем фоне, в частности разговоры.

«Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant», — объяснили в корпорации.

В Google указали, что причиной для такого заявления послужил инцидент, когда один из сотрудников допустил утечку конфиденциальных звуковых данных, привлеченных к этому исследованию. Вместе с тем, корпорация пообещала провести расследование ситуации и принять необходимые меры.