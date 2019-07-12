Новые станции Фрунзенского радиуса метро Петербурга будут построены в срок, заявил Беглов

Смольный сделал все, чтобы создать комфортные условия для строительства новых станций «Фрунзенского радиуса». Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В ходе передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он рассказал, что на недавнем заседании правительства руководство «Метростроя» перед камерами подтвердить, что станции будут открыты вовремя. Строители должны сдать в эксплуатацию «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайскую» уже 1 сентября.

По словам Беглова, в данной сфере предстоит решить еще немало вопросов. Однако он подчеркнул, что со своей стороны город выполнил абсолютно все свои обязательства и создал комфортные условия для своевременной сдачи станций. По его словам, у него нет оснований не верить строителям, в том числе бригадирам и рабочим.

Врио губрнатора подчеркнул, что для города в первую очередь важно качество. Основным критерием является безопасность новых станций. Он отметил, что какие-либо технологические процессы и регламенты не будут нарушаться для того, чтобы запустить проекты к первому сентября.