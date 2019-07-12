Юная россиянка скончалась в Лондоне

Скрипачка российского происхождения скончалась в столице Великобритании, сообщает газета Telegraph.

По информации издания, тело 17-летней девушки нашли 18 июня. Девушка погибла в своем доме, расположенном в районе Кенсингтон.

Семья девушки в девяностые годы переехала в Великобританию из России. Ее отец сообщил, что девушка накануне выступила в Королевском оперном театре. По его словам, дочка планировала свое будущее, у нее в спальне также висел график концертов.

По словам мужчины, смерть дочери для него была внезапной. Ее тело он обнаружил утром, девушка лежала на полу.

Медицинские эксперты полиции установят причины внезапной смерти подростка. Источник из ее окружения заявил газете, что та могла скончаться от передозировки наркотиками.

В середине июня посольство РФ предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне.