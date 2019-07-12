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Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга РФ

Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга РФ

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7:00   12 Июля 2019
Весь мир

Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга РФ

Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга РФ

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ.

Авторами инициативы являлись представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

Во время слушаний Шерман заявил, что данная поправка подразумевает «настоящие, серьезные санкции», которые предусматривают, что ни одни американец не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом РФ.

По его словам предлагаемые меры предусматривают механизм для снятия данных санкций в случае, если Белый дом придет к выводу, что Москва не вмешивалась в выборы, а Конгресс США их одобрит.

Проект оборонного бюджета на 2020-й финансовый год пока не одобрен. В случае, если палата представителей и сенат утвердят документ, он будет направлен американскому президенту Дональду Трампу.

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Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #конгресс сша

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