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6:31   12 Июля 2019
Россия

После паводка в Тулуне подтоплены 138 домов

После паводка в Тулуне подтоплены 138 домов

Около 140 домов в Тулуне Иркутской области из-за наводнения остаются подтопленными, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы регионального главка МЧС.

Всего в городе остаются подтопленными 138 домов, где проживают 345 человек. Ведутся работы по сносу домов, непригодных для жилья.

На данный момент идет подготовка к расчистке Степной улицы и переулка Мясокомбинатского.

Паводок затронул 107 поселений и городов Иркутской области. Подтопление коснулось семнадцати муниципальных образований. Сильнее всего пострадали Тулунский, Нижнеудинский и Тайшетский районы.

Река Ия в районе Тулана поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, из которых 3,5 тысячи не подлежать восстановлению.

Всего в регионе из-за паводка пострадали 38 тысяч человек. В зоне паводка погибли 25 местных жителей.

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Автор: Олег Королев
#паводок #иркутская область #тулун

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