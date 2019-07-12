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 Трамп подписал указ, который позволит узнать гражданство всех жителей США

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Варфоломей обложил данью приходы «новой церкви» Украины, сообщает УПЦ МП

Варфоломей обложил данью приходы «новой церкви» Украины, сообщает УПЦ МП

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 Трамп подписал указ, который позволит узнать гражданство всех жителей США

Трамп подписал указ, который позволит узнать гражданство всех жителей США
5:58   12 Июля 2019
Весь мир

Трамп подписал указ, который позволит узнать гражданство всех жителей США

Трамп подписал указ, который позволит узнать гражданство всех жителей США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который позволит Белому дому добиться получения сведений о числе проживающих в стране граждан США и других стран. Об этом говорится в тексте документа.

Ранее Верховный суд США заблокировал предложение добавить графу «гражданство» в перепись населения, которая состоится в 2020 году. Суд посчитал, что Белый дом не предоставил достаточных оснований для добавления нового пункта.

В указе Трампа говорится, что Бюро переписи пришло к выводу, что административные записи могут позволить определить статус гражданства примерно 90 процентов населения. Отмечается, что президент США настоящим документом приказывает всем управлениям предоставить информацию, запрошенную министерством торговли в максимально дозволенном объеме. В введении Минторга США находится перепись населения.

Также Трамп распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая должна проработать вопросы доступа к сведениям, целью которых является установление гражданства ста процентов населения.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #гражданство

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