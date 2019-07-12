Трамп подписал указ, который позволит узнать гражданство всех жителей США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который позволит Белому дому добиться получения сведений о числе проживающих в стране граждан США и других стран. Об этом говорится в тексте документа.

Ранее Верховный суд США заблокировал предложение добавить графу «гражданство» в перепись населения, которая состоится в 2020 году. Суд посчитал, что Белый дом не предоставил достаточных оснований для добавления нового пункта.

В указе Трампа говорится, что Бюро переписи пришло к выводу, что административные записи могут позволить определить статус гражданства примерно 90 процентов населения. Отмечается, что президент США настоящим документом приказывает всем управлениям предоставить информацию, запрошенную министерством торговли в максимально дозволенном объеме. В введении Минторга США находится перепись населения.

Также Трамп распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая должна проработать вопросы доступа к сведениям, целью которых является установление гражданства ста процентов населения.