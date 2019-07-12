Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

Мэр города Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление о досрочном увольнении, сообщил РИА «Новости» представитель городской администрации.

Полномочия Климова заканчивались в сентябре. Градоначалальник направил городскую думу заявление о просьбе досрочно прекратить его полномочия с 17 июля. Дума рассмотрит заявление на очередном заседании, которое также состоится 17 июля.

Сейчас в городе идет кампания по выборам мэра, на должность претендуют 23 человека. Выдвижение на должность уже завершилось, Климов свою кандидатуру не выдвигал.

Единоросс Климов подает в отставку во второй раз. Так, в сентябре минувшего года в период д выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову покинуть должность, и тот написал заявление. Позже Климов отозвал документ и продолжил выполнять обязанности мэра.