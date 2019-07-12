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5:02   12 Июля 2019
Россия

Количество госпитализированных пациентов интерната в Хабаровском крае возросло

Количество госпитализированных пациентов интерната в Хабаровском крае возросло

Число госпитализированных пациентов интерната в поселке Эльбан Хабаровского края из-за кишечной инфекции увеличилось до 21, сообщил глава краевого Минздрава Александр Витько.

Ранее сообщалось, что в психоневрологическом интернате произошла вспышка кишечной инфекции. Заболевание зафиксировано у 197 человек, из которых 19 были госпитализированы. Для остальных больных был создан инфекционный стационар. Следователи возбудили дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По последним данным, за последние сутки в больницу было доставлено еще двое пациентов, сейчас в больнице - 21. Остальные проходят лечение на базе интернета, все они изолированы.

Вспышка инфекции локализована, новых заболевших за сутки не было зафиксировано. Тяжелых случаев заражения также не выявлено.

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Автор: Олег Королев
#интернат #хабаровский край

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