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Варфоломей обложил данью приходы «новой церкви» Украины, сообщает УПЦ МП

Варфоломей обложил данью приходы «новой церкви» Украины, сообщает УПЦ МП

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4:38   12 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Варфоломей обложил данью приходы «новой церкви» Украины, сообщает УПЦ МП

Варфоломей обложил данью приходы «новой церкви» Украины, сообщает УПЦ МП

После срыва передачи в подчинение Фанара религиозных святынь константинопольский патриарх Варфоломей обложил приходы «новой церкви» Украины налогом. Об этом сообщил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Представители Константинопольского патриархата связывались с президентом Украины Владимиром Зеленский по вопросу обещаний бывшего президента Петра Порошенко о передаче местных святынь в подчинение Константинополя.

Антоний отметил, что сторонам не получилось прийти к согласию. По его словам, после этого епископ Константинопольской православной церкви и митрополит Галльский Эммануил выставил счет главе «новой церкви» Епифанию.

По его словам, каждый приход «новой украинской церкви» должен выплачивать Константинополю налог в размере от четырех до 20 тысяч евро. Антоний отметил, что после этого раскольник Филарет Денисенко заявил о выходе из церкви.

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Автор: Олег Королев
#патриарх варфоломей #украинская церковь #пцу

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