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4:12   12 Июля 2019
Весь мир

Процесс подготовки к подписанию договора о создании нового правительства начался в Судане

Процесс подготовки к подписанию договора о создании нового правительства начался в Судане

Началась подготовка к подписанию черновика договора о новом составе переходного правительства Судана, сообщает ФАН со ссылкой на специального корреспондента.

По его словам, в гостиницу «Коринтия» прибыла делегация ПВС. Заседание с участием военных и представителей оппозиции проходит в закрытом формате, в одном из VIP-залов около конференц-холла.

Также спецкорреспондент сообщил, что в ходе подготовки к подписанию договора между Переходным военным советом и представителями Сил декларации свободы и перемен, обсуждается новость о неудавшемся перевороте. Предполагается, что его целью был срыв данного мероприятия.

Спецкор ФАН отметил, что часть присутствующих считает, что переворот мог представлять собой некую провокацию со стороны оппозиции. Другие же пытаются обвинить в нем ПВС.

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Автор: Олег Королев
#судан #хартум

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