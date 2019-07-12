Алжирские мигранты устроили беспорядки в центре Парижа

Собравшиеся в центре Парижа выходцы из Алжира устроили беспорядки, разграбив по меньшей мере два магазина. Об этом сообщает Sputnik France.

Около девяти вечера несколько тысяч человек собрались на Елисейских полях для того, чтобы отметить победу алжирской футбольной команды над сборной Кот-д'Ивуара в Кубке Африки.

Беспорядки начались около полуночи. Группы нарушителей сначала начали громить витрины, а после - грабить магазины. Под удар попал магазин мотоциклов Ducati, откуда были вынесены шлемы, перчатки и сами мотоциклы.

Правоохранители пресекли разграбление. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы.