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3:06   12 Июля 2019
Весь мир

Венесуэльские власти и оппозиция договорились добиться мира в стране

Венесуэльские власти и оппозиция договорились добиться мира в стране

Венесуэльские власти и оппозиция на переговорах в Барбадосе договорились о поддержании диалога о мире, сообщил губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес.

В эфире государственного телевидения чиновник, принимавший участие в трехдневном раунде переговоров, заявил, что стороны договорились установить постоянный диалог о мире, согласовав готовность к совместной работе ради обеспечения мира в Венесуэле.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался озвучить детали переговорного процесса. Он отметил, что есть договоренность с оппозицией и правительством Норвергии, выступающем в качестве посредника в диалоге, чтобы не рассказывать о конкретных темах обсуждения.

Переговоры между Каракасом и оппозицией на Барбадосе стартовали восьмого июля. Ранее Мадуро выражал оптимизм относительно итогов.

 

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #барбадос

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