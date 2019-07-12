Венесуэльские власти и оппозиция договорились добиться мира в стране

Венесуэльские власти и оппозиция на переговорах в Барбадосе договорились о поддержании диалога о мире, сообщил губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес.

В эфире государственного телевидения чиновник, принимавший участие в трехдневном раунде переговоров, заявил, что стороны договорились установить постоянный диалог о мире, согласовав готовность к совместной работе ради обеспечения мира в Венесуэле.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался озвучить детали переговорного процесса. Он отметил, что есть договоренность с оппозицией и правительством Норвергии, выступающем в качестве посредника в диалоге, чтобы не рассказывать о конкретных темах обсуждения.

Переговоры между Каракасом и оппозицией на Барбадосе стартовали восьмого июля. Ранее Мадуро выражал оптимизм относительно итогов.