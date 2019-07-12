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Россия имеет право на усиление военного присутствия в Арктике, заявил посол Финляндии

Россия имеет право на усиление военного присутствия в Арктике, заявил посол Финляндии

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2:43   12 Июля 2019
Весь мир

Россия имеет право на усиление военного присутствия в Арктике, заявил посол Финляндии

Россия имеет право на усиление военного присутствия в Арктике, заявил посол Финляндии

Россия обладает правом на усиление военной активности в Арктике, заявил посол Финляндии в Моске Микко Хаутала.

В беседе с журналистами он сообщил, что Финляндия видит, что Россия ведет военную активность только в рамках своей территории. Хауталла отметил, что относится к комментированию данного вопроса сдержано, но считает, что Россия имеет на это право.

Дипломат отметил, что арктический регион сейчас является больше регионом сотрудничества, чем регионом военной активности. По его словам, весь мир видит растущий потенциал Арктики, и поэтому стремление России усилить там присутствие понятно.

Хаутала отметил, что не стал бы драматизировать ситуацию вокруг Арктики.

Международный статус Арктики закреплен в ряде соглашений. Сама арктическая зона поделена на пять секторов ответственности: между Россией, США, Канадой, Норвегией и Данией.

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Автор: Олег Королев
#финляндия #арктика

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