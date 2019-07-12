Беглов рассказал о дополнительных мерах соцподдержки для жителей ПетербургаБегло

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил о введенных в городе дополнительных мерах соцподдержки. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Беглов рассказал, что его команда работает над расширением возможностей службы социального такси. По его словам, это будет происходить поэтапно. Так, на днях градоначальник дополнил список категорий граждан, которые могут пользоваться данной слугой, внеся изменения в социальной кодекс. Теперь социальное такси доступно детям-инвалидам и онкобольным несовершеннолетним.

В эфире был показан сюжет о многократной чемпионке по настольному теннису среди инвалидов Анне Матюшко. Женщине, которая с рождения не имеет ступней и левой кисти, из-за износа протезов пришлось забросить тренировки. Новые она смогла получить только осенью. После передачи с Бегловым ей помогли с временными протезами, и теперь она сможет спокойно дожидаться постоянных, а также продолжать тренировки.

Подписанные Бегловым изменения в городской закон призваны решить многие из проблем инвалидов. Благодаря им, люди с ограниченной возможностью могут полагаться на временное пользование технических средств на тот период, пока не наступил момент получения квоты.