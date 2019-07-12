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1:39   12 Июля 2019
Россия

Некачественно работающие управляющие компании должны лишаться лицензии, заявил Беглов

Некачественно работающие управляющие компании должны лишаться лицензии, заявил Беглов

Некачественно работающие управляющие компании Петербурга необходимо лишать лицензии, заявил в телеэфире врио губернатора города Александр Беглов.

В ходе передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» показали сюдет о протечки кровли в одном из зданий на Невском проспекте. Жители дома №166 обратились к врио губернатора с просьбой помочь.

Беглов поручил главе Центрального района разобраться с данной ситуацией. По его словам, если управляющая компания не в силах справиться с проблемой, то ей будет оказано соответствующее содействие.

По словам Беглова, УК обязаны ликвидировать аварийные ситуации, в том числе - проблему течи с потолка. Он отметил, что прежде всего необходимо обращаться к главе района или жилищную инспекцию, и тогда меры будут приняты.

Градоначальник заявил, что управляющая компания - это та организация, которую граждане нанимают для обслуживания и ремонта собственности. По этой причине нужно быть внимательным при выборе компании и требовать выполнения тех условий, которые прописаны в договоре.

Беглов подчеркнул, что в случае, если у жителей дома не получается найти общий язык с компаний, тогда нужно обратиться в городскую администрацию. Он отметил, что о деньги управляющим компаниям платят жильцы, и это предприятие обязано качественно выполнять работу. Если этого не будет происходить, УК нужно лишать лицензии.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #управляющие компании

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