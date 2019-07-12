Беглов назвал «безобразием» сброс вод с петербургских предприятий в реки

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в телеэфире прокомментировал ситуацию, когда предприятия используют реки и каналы для сброса вод. Об этом пишут «Невские новости».

В четверг градоначальник в ходе передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» назвал данную ситуацию «безобразием» и пообещал принять соответствующие меры.

Во время губернаторского объезда Кировского района Петербурга во вторник Беглов назвал экологическую сутуацию «большим безобразием» и сообщил, что необходимые меры будут приняты.

Он отметил, что в ближайшее время будет создана программа мониторинга над выбросами в воздуха. В свою очередь стоки из аэропорта «Пулково», содержащие жидкость против обледенения авиалайнеров, перестанут сбрасывать в реку Новая и перенаправят в коммунальную канализацию.