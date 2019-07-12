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1:26   12 Июля 2019
Россия

Беглов назвал «безобразием» сброс вод с петербургских предприятий в реки

Беглов назвал «безобразием» сброс вод с петербургских предприятий в реки

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в телеэфире прокомментировал ситуацию, когда предприятия используют реки и каналы для сброса вод. Об этом пишут «Невские новости».

В четверг градоначальник в ходе передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» назвал данную ситуацию «безобразием» и пообещал принять соответствующие меры.

Во время губернаторского объезда Кировского района Петербурга во вторник Беглов назвал экологическую сутуацию «большим безобразием» и сообщил, что необходимые меры будут приняты.

Он отметил, что в ближайшее время будет создана программа мониторинга над выбросами в воздуха. В свою очередь стоки  из аэропорта «Пулково», содержащие жидкость против обледенения авиалайнеров, перестанут сбрасывать в реку Новая и перенаправят в коммунальную канализацию.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #экология

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