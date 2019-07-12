Два британских самолета провели разведку у российских границ

Два британских самолета пролетели около границ РФ, свидетельствуют данные мониторингового портала Plane Radar.

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ665 провел разведполет в районе Калининградской области. Воздушное судно было замечено в 17:00 мск.

Полет второго радиоразведчика был зафиксирован около Крыма в семь утра.Bombardier Global Express Sentinel R.1с бортовым номером ZJ692 пролетел вдоль Черноморского побережья РФ. Воздушное судно дважды обогнуло полуостров и вернулось на базу.

За последнее время западные беспилотники и самолеты все чаще находятся у границ РФ. Их полеты наблюдаются над Черным морем, возле Калининградской области, а также около баз РФ в Сирии. В Пентагоне отказываются прекращать разведоперации, несмотря на призывы Минобороны РФ.