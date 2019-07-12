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0:57   12 Июля 2019
Россия

Беглов анонсировал конкурс идей наполнения подземного пространства Арт-парка

Беглов анонсировал конкурс идей наполнения подземного пространства Арт-парка

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время прямого телеэфира рассказал о ситуации с реализацией проекта Арт-парка. Об этом пишут «Невские новости».

В ходе передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он заявил, что правительство города намерено объявить конкурс, связанный с наполнением подземного пространства Арт-парка.

Беглов отметил, что после конкурса на название Арт-парка, среди горожан будет проведен опрос на тему того, что будет построено под ним. По его словам, сверху будет парк, тогда как насчет подземного пространства жителям необходимо определиться самим. Врио губернатора подчекрнул, что под парком могут находиться креативные пространства, рестораны, музеи и театры.

Также Беглов заявил, что Арт-парк будет обязательно построен, ведь оответствующий указ подписал сам президент России Владимир Путин.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #арт-парк

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