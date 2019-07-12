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 После сообщений о попытке переворота в Судане чувствуется напряженность, сообщают СМИ

После сообщений о попытке переворота в Судане чувствуется напряженность, сообщают СМИ
Беглов анонсировал конкурс идей наполнения подземного пространства Арт-парка

Беглов анонсировал конкурс идей наполнения подземного пространства Арт-парка

 Беглов поддержит музыкальный фестиваль «Белые ночи»

Беглов поддержит музыкальный фестиваль «Белые ночи»

Парубий назвал президента Украины «авантюристом»

Парубий назвал президента Украины «авантюристом»

 Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного
Два британских самолета провели разведку у российских границ

Два британских самолета провели разведку у российских границ

 После сообщений о попытке переворота в Судане чувствуется напряженность, сообщают СМИ

После сообщений о попытке переворота в Судане чувствуется напряженность, сообщают СМИ
0:44   12 Июля 2019
Весь мир

После сообщений о попытке переворота в Судане чувствуется напряженность, сообщают СМИ

После сообщений о попытке переворота в Судане чувствуется напряженность, сообщают СМИ

Глава комитета по безопасности и обороне Переходного военного совета Судана Гамаль Омар подтвердил попытку совершения нового переворота в стране. Об этом сообщает ФАН.

В минувший четверг в конференц-холле гостиницы «Коринтия» Хартума должна была пройти церемония подписания договора между Переходным военным советом и оппозиционными Силами декларации свободы и перемен (СДСП). Позже поступили сведения о том, что в стране была предотвращена попытка госпереворота, в связи с этим были арестованы несколько офицеров.

Корреспондент ФАН сообщает, что в Хартуме начинает нарастать напряженность в связи с сообщениями о неудавшейся попытки переворота.

Одиннадцатого апреля в Судане произошел военный переворот, который случился на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позже арестован.ПВС пообещали передать руководство страной в руки избранных властей.

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Автор: Олег Королев
#судан #госпереворот

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