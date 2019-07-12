После сообщений о попытке переворота в Судане чувствуется напряженность, сообщают СМИ

Глава комитета по безопасности и обороне Переходного военного совета Судана Гамаль Омар подтвердил попытку совершения нового переворота в стране. Об этом сообщает ФАН.

В минувший четверг в конференц-холле гостиницы «Коринтия» Хартума должна была пройти церемония подписания договора между Переходным военным советом и оппозиционными Силами декларации свободы и перемен (СДСП). Позже поступили сведения о том, что в стране была предотвращена попытка госпереворота, в связи с этим были арестованы несколько офицеров.

Корреспондент ФАН сообщает, что в Хартуме начинает нарастать напряженность в связи с сообщениями о неудавшейся попытки переворота.

Одиннадцатого апреля в Судане произошел военный переворот, который случился на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позже арестован.ПВС пообещали передать руководство страной в руки избранных властей.