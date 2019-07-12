Очередная попытка госпереворота предотвращена в Судане, сообщают СМИ

Суданские власти предотвратили попытку государственного переворота, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление комитета по безопасности переходного Военного совета страны.

По данным СМИ, была предотвращена неудачная попытка госпереворота. Телеканал Al Jazeera уточняет, что на фоне сведений о прозошедшем были арестованы несколько офицеров.

Предыдущий государственный переворот произошел в Судане 11 апреля. В результате президентОмар аль-Башир был смещен с поста и отправлен в тюрьму.

В середине прошлого месяца телеканал «Аль-Арабия» уже сообщал о новой попытке госпереворота в стране. Заявлялось, что заговорщики намеревались свергнуть ПВС. Их планы были разоблачены и пресечены, отмечали СМИ. Однако позже Переходный военный совет опроверг сведения о попытке госпереоворота.

Сейчас в суданской столице ожидается подписание чернового договора о создании суверенного правительства.