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Военные и оппозиция Судана планируют подписать черновую версию договора

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22:26   11 Июля 2019
Весь мир

Военные и оппозиция Судана планируют подписать черновую версию договора

Военные и оппозиция Судана планируют подписать черновую версию договора

Специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский в четверг, 11 июля, сообщил, что в Хартум подготавливается к конференции, в ходе которой Переходный военный совет Судана и представители Сил декларации свободы и перемен (СДСП) подпишут договор. По его словам, в конференц-холле гостиницы «Коринтия» в центре Хартума подготавливаются к конференции, от которой «действительно зависит будущее Судана».

«Подпишут черновую версию договора между Переходным военным советом и оппозиционерами СДСП, которые еще совсем недавно предлагали сформировать гражданское, а не военное переходное правительство», — объяснил корреспондент.

Документ включит соглашение между военными и оппозицией о создании нового высшего органа власти в Судане. Согласно достигнутым договоренностям, в суверенное правительство войдут военные и граждане по пять человек от каждой стороны. Переходный военный совет выберет главу на 21 месяц, а оппозиция – на 18.

В апреле в Судане случился военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. Суданского лидера Омар аль-Башира отстранили от должности, а позднее поместили в тюрьму. Армия Судана сформировала Переходный военный совет, в котором генерала Абдельфаттах аль-Бурхан назначили главным.

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Автор: Анатолий Кубарев
#судан #общество #хартум #конференция

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