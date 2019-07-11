Военные и оппозиция Судана планируют подписать черновую версию договора

Специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский в четверг, 11 июля, сообщил, что в Хартум подготавливается к конференции, в ходе которой Переходный военный совет Судана и представители Сил декларации свободы и перемен (СДСП) подпишут договор. По его словам, в конференц-холле гостиницы «Коринтия» в центре Хартума подготавливаются к конференции, от которой «действительно зависит будущее Судана».

«Подпишут черновую версию договора между Переходным военным советом и оппозиционерами СДСП, которые еще совсем недавно предлагали сформировать гражданское, а не военное переходное правительство», — объяснил корреспондент.

Документ включит соглашение между военными и оппозицией о создании нового высшего органа власти в Судане. Согласно достигнутым договоренностям, в суверенное правительство войдут военные и граждане по пять человек от каждой стороны. Переходный военный совет выберет главу на 21 месяц, а оппозиция – на 18.

В апреле в Судане случился военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. Суданского лидера Омар аль-Башира отстранили от должности, а позднее поместили в тюрьму. Армия Судана сформировала Переходный военный совет, в котором генерала Абдельфаттах аль-Бурхан назначили главным.