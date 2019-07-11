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22:40   11 Июля 2019
Россия

Беглов поддержит музыкальный фестиваль «Белые ночи»

Беглов поддержит музыкальный фестиваль «Белые ночи»

Народный артист РФ Юрий Антонов в четверг, 11 июля, после выступления на открытии международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» пообщался с Александром Бегловым. По его словам, врио губернатора Петербурга очень положительно относится к фестивалю.

«Александр Дмитриевич будет его поддерживать в дальнейшем», — добавил  Юрий Антонов.

Российский композитор в комментарии «Невским новостям» отметил, что обсудил с Бегловым судьбу фестиваля и мероприятие ждет хорошее будущее. Международный фестиваль популярной музыки проводят в Северной столице с 1992 года при поддержке городского правительства. 

День открытия фестиваля посветили советским и российским композиторам и поэтам-песенникам. Выступили Лепс, Басков, Дайнеко, Билан и другие. Пятницу, 12 июля, посветят песням Аллы Пугачевой, а субботу, 13 июля, 40-летию отечественной рок-группы «Земляне».

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #беглов #фестиваль

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