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22:05   11 Июля 2019
Весь мир

США осудили действия Ирана в районе Ормузского пролива

США осудили действия Ирана в районе Ормузского пролива

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус в четверг, 11 июля, сообщила, что Вашингтон не только осудил действия Тегерана в районе Ормузского пролива, но и выступил за свободу судоходства. По ее словам, американская сторона осудила «незаконные действия» Ирана по отношению к британскому судну.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из Пентагона информировал, что пять малых кораблей, которые предположительно принадлежат Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в районе Ормузского пролива и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод​​​.

«Мы продолжим тесно работать с Великобританией и нашими партнерами, чтобы гарантировать — враждебные действия иранского режима не подорвут международное право и безопасность судоходства», — заявила пресс-секретарь Госдепа США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг информацию о якобы попытке национальных кораблей задержать танкер British Heritage в районе Ормузского пролива. По его словам, подобные заявления США усиляют напряженность. Представили корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) высказались аналогично.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #госдеп #ормузский пролив

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