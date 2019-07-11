Неадекватная выходка Гудкова едва не сорвала работу избиркома

Кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков закатил истерику прямо во время заседания рабочей комиссии в четверг, 11 июля. Как отмечает ФАН, он намеренно не давал работать членам рабочей группы и экспертам, устроив целое представление.

До 5 июля кандидаты в Мосгордуму собирали подписи граждан перед выборами, после чего их передали на проверку.

Видеозапись, запечатлевшая как Гудков на собрании рабочей комиссии препятствует работе экспертов своим неадекватным поведением, появилась в сети. Политик остался недоволен тем, что специалисты «закрывают свои рабочие записи рукой», из-за чего он и его приближенные не могут разглядеть, какие именно претензии им предъявляются. Однако в ходе проверки комиссия и не обязана предоставлять такие сведения.

Оппозиционер также начал обвинять окружающих в попытке сорвать его участие в выборах. Он уверен, что не будет иметь достаточного количества времени для оспаривания выдвинутых претензий. Но здесь господин Гудков хитрит, ведь ему предоставят целых два дня на изучение заключения экспертов, а после согласиться или не согласиться с ним.

Попытки присутствующих успокоить неадекватного собеседника успехом не увенчались. Столь нервное поведение Гудкова можно объяснить осознанием скорого провала. Эксперт-графолог Окружной избирательной комиссии Москвы ранее уличил сборщика подписей в пользу оппозиционера в подделке подписей.

На днях ФАН уже обнародовало расследование «Нарисуем — будем жить», или Как Дмитрий Гудков проводил своего кандидата в Мосгордуму», рассказав как штаб оппозиционера начал подготовку к процессу фабрикации подписей за кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева. Гудков же пытался позиционировать его как «самого чистого кандидата».

Кроме того, в подделке подписей граждан в свою пользу были уличены другие представители оппозиционной тусовки — Любовь Соболь и Алексей Яшин.