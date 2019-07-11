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21:31   11 Июля 2019
Россия

Заброшенный ликеро-водочный завод горел в Калининграде

Заброшенный ликеро-водочный завод горел в Калининграде

Глава пресс-службы калининградского ГУ МЧС РФ Алексей Баранов в четверг, 11 июля, сообщил, что в 18:00 по местному времени поступил сигнал о возгорании на территории заброшенного ликеро-водочного завода. По его словам, через три минуты пожарные прибыли на улицу Клиническая, которая расположена в центре Калининграда.

«Горело двухэтажное неэксплуатируемое здание довоенной постройки», — добавил Алексей Баранов.

Угроза распространения огня существовала, но пожарным удалось ее ликвидировать. Пламя охватило около 300 квадратных метров территории бывшего ликеро-водочного завода передает РИА Новости. К ликвидации огня привлекли 33 человека и десять единиц техники. Возгорание полностью ликвидировали за 50 минут — в 18:50.

«Рядом стоящие здания не пострадали», — резюмировал Алексей Баранов. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #пожар #завод #калининград

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