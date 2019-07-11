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21:27   11 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Парубий назвал президента Украины «авантюристом»

Парубий назвал президента Украины «авантюристом»

Спикер украинского парламента Андрей Парубий назвал «авантюристом» президента страны Владимира Зеленского, который предложил люстрировать всех политиков, находившихся у власти при предыдущем главе государства Петре Порошенко.

Слова спикера Верховной рады в четверг вечером приводит агентство ТАСС.

«В то время, когда мы защищали Украину, он смешил комиком Путина… Теперь он хочет нас люстрировать», - заявил Парубий, добавив, что «время авантюристов» пройдет быстро.

Также спикер отметил, что и объявленные 21 июля досрочные выборы в парламент являются «авантюрой» Зеленского.

Парубий назвал президента Украины «авантюристом»

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подвергнуть люстрации всех представителей власти, управлявших страной после отстранения экс-президента Виктора Януковича – с 23 февраля 2014 года по 19 мая нынешнего года, когда Петр Порошенко проиграл выборы на высший пост страны после чего сразу несколько министров и других чиновников подали в отставку. По мнению Зеленского, как ранее люстрации подвергали всех чиновников времен правления Януковича, так сейчас надо поступить, со всеми, кто находился у власти во время президентства Порошенко, в том числе самого бывшего президента, председателя парламента, глав оборонных предприятий и некоторых министров.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #парубий #весь мир #зеленский

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