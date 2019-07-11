Парубий назвал президента Украины «авантюристом»

Спикер украинского парламента Андрей Парубий назвал «авантюристом» президента страны Владимира Зеленского, который предложил люстрировать всех политиков, находившихся у власти при предыдущем главе государства Петре Порошенко.

Слова спикера Верховной рады в четверг вечером приводит агентство ТАСС.

«В то время, когда мы защищали Украину, он смешил комиком Путина… Теперь он хочет нас люстрировать», - заявил Парубий, добавив, что «время авантюристов» пройдет быстро.

Также спикер отметил, что и объявленные 21 июля досрочные выборы в парламент являются «авантюрой» Зеленского.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подвергнуть люстрации всех представителей власти, управлявших страной после отстранения экс-президента Виктора Януковича – с 23 февраля 2014 года по 19 мая нынешнего года, когда Петр Порошенко проиграл выборы на высший пост страны после чего сразу несколько министров и других чиновников подали в отставку. По мнению Зеленского, как ранее люстрации подвергали всех чиновников времен правления Януковича, так сейчас надо поступить, со всеми, кто находился у власти во время президентства Порошенко, в том числе самого бывшего президента, председателя парламента, глав оборонных предприятий и некоторых министров.