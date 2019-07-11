Развожаев стал 20-м выпускником «школы губернаторов», возглавившим регион РФ

Директор ВШГУ Алексей Комиссаров в четверг, 11 июля, сообщил, что 38-летний Михаил Развожаев, которого российский лидер Владимир Путин назначил врио губернатора Севастополя, не только закончил курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, но и стал 20-ым выпускником, возглавившим регион РФ.

«Михаил — выпускник наших курсов кадрового управленческого резерва, которые создали по решению президента РФ на базе ВШГУ», — сказал Алексей Комиссаров.

По его словам, такие курсы некоторые СМИ называют «школой губернаторов», так вот Михаил Развожаев стал 20-ым главой региона из числа резервистов. Комиссарова искренне порадовало, что выпускники получают такие высокие назначения.