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21:12   11 Июля 2019
Россия

Развожаев стал 20-м выпускником «школы губернаторов», возглавившим регион РФ

Развожаев стал 20-м выпускником «школы губернаторов», возглавившим регион РФ

Директор ВШГУ Алексей Комиссаров в четверг, 11 июля, сообщил, что 38-летний Михаил Развожаев, которого российский лидер Владимир Путин назначил врио губернатора Севастополя, не только закончил курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, но и стал 20-ым выпускником, возглавившим регион РФ.

«Михаил — выпускник наших курсов кадрового управленческого резерва, которые создали по решению президента РФ на базе ВШГУ», — сказал Алексей Комиссаров.

По его словам, такие курсы некоторые СМИ называют «школой губернаторов», так вот Михаил Развожаев стал 20-ым главой региона из числа резервистов. Комиссарова искренне порадовало, что выпускники получают такие высокие назначения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#губернатор #севастополь #общество #развожаев

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