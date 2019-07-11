Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

Генеральный директор низкобюджетной российской авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в четверг, 11 июля, сообщил, что лоукостер отменил сбор, если клиент оплачивает билет банковской картой на официальном сайте. Ранее за оплату банковской картой взимали сбор в размере двух процентов от стоимости авиабилета​​​.

«Победа отменила сбор за оплату авиабилета банковской картой для большего удобства клиентов, которые бронируют рейсы на официальном сайте авиакомпании», — добавил Калмыков.

По его словам, благодаря отмене сбора увеличится доля клиентов, которые покупают авиабилеты на сайте лоукостера. Сейчас 72 процента клиентов «Победы» покупают билеты на официальном сайте pobeda.aero или через мобильное приложение, поэтому руководители авиакомпании не только видят историю запросов и перелетов, но и предлагают персональные скидки и промокоды.