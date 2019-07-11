В Хартуме представят проект соглашения между военным советом и суданской оппозицией

Церемония передачи чернового проекта соглашения сторон конфликта в Судане состоится в четверг вечером в Хартуме в отеле «Коринтия».

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает местное издание, отмечая, что будет представлен черновой проект соглашения между переходным военным советом и представителями оппозиции.