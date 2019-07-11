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В Хартуме представят проект соглашения между военным советом и суданской оппозицией
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США осудили действия Ирана в районе Ормузского пролива

 В Хартуме представят проект соглашения между военным советом и суданской оппозицией

В Хартуме представят проект соглашения между военным советом и суданской оппозицией
20:50   11 Июля 2019
Весь мир

В Хартуме представят проект соглашения между военным советом и суданской оппозицией

В Хартуме представят проект соглашения между военным советом и суданской оппозицией

Церемония передачи чернового проекта соглашения сторон конфликта в Судане состоится в четверг вечером в Хартуме в отеле «Коринтия».

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает местное издание, отмечая, что будет представлен черновой проект соглашения между переходным военным советом и представителями оппозиции.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #судан #весь мир #хартум

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