Прожиточный минимум на 4% предложили увеличить в правительстве

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал текущего года на душу населения в стране в размере 11185 рублей. Об этом сказано в проекте приказа ведомства, появившегося в четверг, 11 июля, на онлайн-портале проектов федеральных актов.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11185 рублей», — гласит пояснительная записка.

Также в документе говорится, что прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается увеличить до 12130 рублей, для пенсионеров - 9236 рублей, а для детей - 11004 рублей