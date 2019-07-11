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20:46   11 Июля 2019
Россия

Прожиточный минимум на 4% предложили увеличить в правительстве

Прожиточный минимум на 4% предложили увеличить в правительстве

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал текущего года на душу населения в стране в размере 11185 рублей. Об этом сказано в проекте приказа ведомства, появившегося в четверг, 11 июля, на онлайн-портале проектов федеральных актов.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11185 рублей», — гласит пояснительная записка.

Также в документе говорится, что прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается увеличить до 12130 рублей, для пенсионеров - 9236 рублей, а для детей - 11004 рублей

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Автор: Алла Ларионова
#прожиточный минимум #минтруд

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