Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегация России, в которую вошли специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин провели в Анкаре переговоры с турецкой стороной, обсудив обстановку в Сирии.

Об этом в четверг сообщает МИД Турции.

«Наш замминистра иностранных дел Седат Онал, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили сегодня в нашем министерстве тему Сирии», - говорится в опубликованном заявлении.

Накануне Александр Лаврентьев встретился в Анкаре с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном, обсудив процесс формирования в Сирии конституционного комитета, зону безопасности, обстановку в Идлибе и борьбу с террористами.