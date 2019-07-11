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Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

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Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром
Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

 Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия
Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

 Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
20:25   11 Июля 2019
Весь мир

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегация России, в которую вошли специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин провели в Анкаре переговоры с турецкой стороной, обсудив обстановку в Сирии.

Об этом в четверг сообщает МИД Турции.

«Наш замминистра иностранных дел Седат Онал, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили сегодня в нашем министерстве тему Сирии», - говорится в опубликованном заявлении.

Накануне Александр Лаврентьев встретился в Анкаре с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном, обсудив процесс формирования в Сирии конституционного комитета, зону безопасности, обстановку в Идлибе и борьбу с террористами.

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #турция #политика #весь мир

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