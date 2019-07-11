Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 11 июля, внес на ратификацию в Государственную думу договор между Москвой и Каиром о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Текст опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента, а документ подписали 17 октября 2018 года в Сочи.

Согласно документу, РФ и Египет придерживаются практики обмена визитами президентов на регулярной основе, но не реже раза в год, поочередно в Москве и в Каире. Также в рамках политического диалога организуют регулярные, но не реже двух раз в год, консультации министров иностранных дел РФ и Египта поочередно в столицах.

Договором предусматриваются ежегодные заседания российско-египетской комиссии по торговым, экономическим и научно-техническим вопросам. Москва и Каир обязуются помочь создать условия для свободной торговли и эффективного инвестиционного сотрудничества. Повышенное внимание РФ и Египет уделят энергетике, в том числе атомной.