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 Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром
Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

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Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
20:17   11 Июля 2019
Россия

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 11 июля, внес на ратификацию в Государственную думу договор между Москвой и Каиром о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Текст опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента, а документ подписали 17 октября 2018 года в Сочи.

Согласно документу, РФ и Египет придерживаются практики обмена визитами президентов на регулярной основе, но не реже раза в год, поочередно в Москве и в Каире. Также в рамках политического диалога организуют регулярные, но не реже двух раз в год, консультации министров иностранных дел РФ и Египта поочередно в столицах.

Договором предусматриваются ежегодные заседания российско-египетской комиссии по торговым, экономическим и научно-техническим вопросам. Москва и Каир обязуются помочь создать условия для свободной торговли и эффективного инвестиционного сотрудничества. Повышенное внимание РФ и Египет уделят энергетике, в том числе атомной.

«Стороны сотрудничают в военной и военно-технической сферах на основе соответствующих соглашений», — говорится в тексте. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #путин #египет

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