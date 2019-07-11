Роскачество проверяет лапшу быстрого приготовления

Глава Российской системы качества Максим Протасов в четверг, 11 июля, сообщил, что некоммерческая организация проверяет лапшу быстрого приготовления. По его словам, специалисты «Роскачества» закупают и передают на исследование в лаборатории организации продукцию 20-ти самых продаваемых торговых марок, передает РИА Новости.

«Буквально на этой неделе исследование началось. Уже проходят по всей стране закупки», — добавил Максим Протасов.

«Роскачество» исследует два блока показателей. Первый посветят ненатуральным добавкам — усилителям вкуса, консервантам и красителям, а второй — упаковке лапши быстрого приготовления. Глава организации отметил, что многих потребителей тревожит состояние тех или иных элементов макаронного изделия от жары или неправильных условий хранения.

«Мы тоже будем смотреть, насколько это так», — резюмировал Протасов.