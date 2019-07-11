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 Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
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 Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром
Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

 Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

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Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

 Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
19:59   11 Июля 2019
Весь мир

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Ключевой темой телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным было освобождение моряков.

Об этом Зеленский заявил журналистам, комментируя свой первый разговор с президентом России.

Ранее в четверг СМИ сообщили о том, что президенты РФ и Украины провели телефонный разговор. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонной беседы Путин и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины, совместную работу по возвращению обеими сторонами удерживаемых граждан и возможность продолжения контактов в формате «Нормандской четверки».

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Напомним: 24 украинских моряка, в том числе два сотрудника СБУ, были 25 ноября 2018 года задержаны российскими пограничниками после того, как они на трех судах нарушили государственную границу РФ в Черном море и попытались пересечь Керченский пролив, чтобы попасть в Азовское море. В январе 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила проект резолюции украинской стороны и отказалась признать задержанных российской стороной украинских моряков военнопленными.

 

 

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Автор: Александр Люблинский

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