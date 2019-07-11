Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Ключевой темой телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным было освобождение моряков.

Об этом Зеленский заявил журналистам, комментируя свой первый разговор с президентом России.

Ранее в четверг СМИ сообщили о том, что президенты РФ и Украины провели телефонный разговор. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонной беседы Путин и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины, совместную работу по возвращению обеими сторонами удерживаемых граждан и возможность продолжения контактов в формате «Нормандской четверки».

Напомним: 24 украинских моряка, в том числе два сотрудника СБУ, были 25 ноября 2018 года задержаны российскими пограничниками после того, как они на трех судах нарушили государственную границу РФ в Черном море и попытались пересечь Керченский пролив, чтобы попасть в Азовское море. В январе 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила проект резолюции украинской стороны и отказалась признать задержанных российской стороной украинских моряков военнопленными.