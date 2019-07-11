Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский одобрил снятие санкций ЕС со своего подопечного. Его слова в четверг приводит ФАН.

«Это прецедентное решение», — заявил юрист, отметив, что само решение Европейского суда является абсолютно законным.

Горошинский также заметил, что Европейский суд считает уголовное преследование Виктора Януковича на Украине политически мотивированным.

Адвокат добавил, что суд также заявил о том, что компетентный орган Европейского союза, который ввел ранее ограничительные меры, должен был провести тщательную проверку этого дела. В частности, компетентные органы Евросоюза, уверен юрист, обязаны были проверить те факты, которые Киев представил в качестве аргументации этих ограничительных мер.