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 Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром
Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

 Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия
Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

 Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
20:00   11 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский одобрил снятие санкций ЕС со своего подопечного. Его слова в четверг приводит ФАН

«Это прецедентное решение», — заявил юрист, отметив, что само решение Европейского суда является абсолютно законным.

Горошинский также заметил, что Европейский суд считает уголовное преследование Виктора Януковича на Украине политически мотивированным.

Адвокат добавил, что суд также заявил о том, что компетентный орган Европейского союза, который ввел ранее ограничительные меры, должен был провести тщательную проверку этого дела. В частности, компетентные органы Евросоюза, уверен юрист, обязаны были проверить те факты, которые Киев представил в качестве аргументации этих ограничительных мер.

 

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Автор: Алла Ларионова
#ес #санкции #янукович #адвокат

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