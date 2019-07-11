Путин лично сообщил Развозжаеву о назначении врио главы Севастополя

Президент России Владимир Путин в четверг лично встретился с Михаилом Развозжаевым и сообщил ему о назначении временно исполняющим обязанности губернатора города Севастополь, вместо ушедшего в отставку Дмитрия Овсянникова.

Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее официальный представитель президента РФ сообщил, что Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, и о назначении врио главы города Михаила Развозжаева.

Таким образом, как напомнил глава Высшей школы госуправления Алексей Комиссаров, Развозжаев, в 2017 году закончивший курсы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС, стал двадцатым выпускником этой «школы губернаторов», которому глава государства доверил управление регионом.

Также Комиссаров, слова которого приводит агентство ТАСС, напомнил, что Развозжаев, будучи врио главы Хакасии, успешно справился с поставленными перед ним задачами.