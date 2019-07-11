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Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

 Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром
Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

 Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия
Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

 Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
19:37   11 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Государственное бюро расследований Украины в четверг, 11 июля, открыло дела по статьям «Вмешательство в деятельность судебных органов» и «Злоупотребление властью или служебным положением» в отношении бывшего лидера страны Петра Порошенко, а также возбудило дело по статье «Государственная измена» против спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Следователи ГБР Украины ведут восемь дел в отношении экс-президента Порошенко. Предварительно, бывшего украинского лидера хотят привлечь к ответственности за государственную измену, злоупотребление служебным положением, легализацию преступных доходов, неуплату налогов, попытку узурпации судебной власти и другое.

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Автор: Анатолий Кубарев
#порошенко #украина #парубий #общество

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