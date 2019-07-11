Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Государственное бюро расследований Украины в четверг, 11 июля, открыло дела по статьям «Вмешательство в деятельность судебных органов» и «Злоупотребление властью или служебным положением» в отношении бывшего лидера страны Петра Порошенко, а также возбудило дело по статье «Государственная измена» против спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Следователи ГБР Украины ведут восемь дел в отношении экс-президента Порошенко. Предварительно, бывшего украинского лидера хотят привлечь к ответственности за государственную измену, злоупотребление служебным положением, легализацию преступных доходов, неуплату налогов, попытку узурпации судебной власти и другое.