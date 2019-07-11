Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия
Государственное бюро расследований Украины в четверг, 11 июля, открыло дела по статьям «Вмешательство в деятельность судебных органов» и «Злоупотребление властью или служебным положением» в отношении бывшего лидера страны Петра Порошенко, а также возбудило дело по статье «Государственная измена» против спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Следователи ГБР Украины ведут восемь дел в отношении экс-президента Порошенко. Предварительно, бывшего украинского лидера хотят привлечь к ответственности за государственную измену, злоупотребление служебным положением, легализацию преступных доходов, неуплату налогов, попытку узурпации судебной власти и другое.
Уважаемые друзья, информирую, что Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Кузня на Рыбальском. Дата допроса - среда 17 июля, 9-30 утра.— Andrey Portnov (@AndriiPortnov) 11 июля 2019 г.