Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

 Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром
Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

 Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия
Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

 Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

Лоукостер «Победа» отменил сбор при оплате авиабилета картой на сайте

 Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром

Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом сотрудничестве с Каиром
Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

Адвокат Януковича считает прецедентным решение ЕС о снятии санкций с его подопечного

 Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия
Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

Делегации РФ и Турции в Анкаре обсудили сирийскую ситуацию

 Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос освобождения украинских моряков
19:10   11 Июля 2019
Россия

Украинские участники телемоста Киев — Москва 12 июля появятся в эфире «Россия-1»

Украинские участники телемоста Киев — Москва 12 июля появятся в эфире «Россия-1»

Украинские участники телемоста Киев — Москва «Надо поговорить!», организация которого на телеканале NewsOne сорвалась из-за угроз, 12 июля, в пятницу, появятся в эфире российского телеканала «Россия-1» при помощи видеозвонка. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 11 июля, со ссылкой на пресс-службу холдинга ВГТРК.

«Все участники с украинской стороны будут выходить в эфир по Skype», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что беседа, как и планировалось с самого начала, политики касаться не будет. Российскую сторону в разговоре представят деятели культуры, науки, искусства, спортсмены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#украина #россия 1

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...