Украинские участники телемоста Киев — Москва «Надо поговорить!», организация которого на телеканале NewsOne сорвалась из-за угроз, 12 июля, в пятницу, появятся в эфире российского телеканала «Россия-1» при помощи видеозвонка. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 11 июля, со ссылкой на пресс-службу холдинга ВГТРК.

«Все участники с украинской стороны будут выходить в эфир по Skype», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что беседа, как и планировалось с самого начала, политики касаться не будет. Российскую сторону в разговоре представят деятели культуры, науки, искусства, спортсмены.